Ruim 500 vrijwilligers ruimen zwerfvuil in Ravels Jef Van Nooten

07 april 2019

08u02 0 Ravels Meer dan 500 vrijwilligers hebben zaterdag zwerfvuil geraapt in Ravels. In totaal 44 lokale verenigingen hebben de handen uit de mouwen gestolen om de gemeente proper te houden.

De vrijwilligers raapten onder andere rondslingerende papiertjes, blikjes en sigarettenpeuken op. “Iedereen herkent het wel en irriteert er zich aan. Het is een doorn in het oog van vele mensen. Het vervuilt de natuur en geeft het straatbeeld een onaangenaam uitzicht”, klinkt het bij het gemeentebestuur in Ravels.

Vorig jaar namen veertig verenigingen deel aan de zwerfvuilactie van de gemeente Ravels. Dit jaar waren her er 44. ”Dat zijn maar liefst 4 verenigingen meer dan vorig jaar. Dat er zoveel mensen een handje wilden komen toesteken, kunnen we enkel toejuichen”, zegt schepen Eric van Gestel. “Natuurlijk worden de opruimers ook beloond voor hun inspanningen. In ruil voor een kleine subsidie staat een vereniging mee in voor het rein houden van de gemeente en geeft ze een duidelijk signaal naar de overtreders dat zulk gedrag niet hoort. Daarnaast kreeg elke deelnemer een drankje voor tijdens het opruimen en ’s middags konden ze gezellig napraten met een hapje en een drankje.”