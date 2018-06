Roemenen op zolder ontkomen aan brand ONDERZOEK NAAR HUISJESMELKERIJ NA INFERNO IN VILLA JEF VAN NOOTEN

16 juni 2018

02u44 0 Ravels Een uitslaande brand heeft gisterochtend een woning in de Jef Van Himbergenlaan verwoest. Opvallend: naar aanleiding van de woningbrand wordt een onderzoek naar huisjesmelkerij opgestart. Op de zolderverdieping van het pand sliepen zeven Roemeense gastarbeiders. Zij konden zichzelf in veiligheid brengen.

De brandweerkorpsen van Ravels, Turnhout en Beerse hebben gisterochtend de handen vol gehad om een uitslaande brand te bestrijden in de Jef Van Himbergenlaan in Ravels. Een villa met verloederde voortuin stond er in lichterlaaie. Het pand is eigendom van een Nederlandse dame, maar werd bewoond door Roemeense gastarbeiders die bij onze noorderburen tewerkgesteld zijn in de bouwsector. "Zij woonden hier nog maar enkele weken", getuigt buurman Ton Van Helvoirt.





Vuurwerk

"Voorheen hebben er een hoop Hongaarse gastarbeiders verbleven. Jaren geleden deed het huis dienst als airbnb. Toen zagen we er alleen in de weekends beweging. Maar sindsdien zijn het steeds groepen gastarbeiders die er wonen."





De gastarbeiders worden iedere ochtend met een busje opgehaald om te gaan werken in Nederland, 's avonds laat worden ze teruggebracht. Vrijdagochtend rond 2.30 uur moesten ze plots de woning ontvluchten door de brand. "Wij werden wakker van geknetter, het leek wel vuurwerk", aldus nog de buren. "Toen we naar buiten keken, zagen we hoe de vlammen uit het dak sloegen. Door de hitte sprongen de dakpannen kapot tot in onze tuin. Tussen ons huis en de brandende woning staat een grote boom. We vreesden dat de vlammen zich via die weg naar ons dak zouden verspreiden, maar dat kon de brandweer gelukkig voorkomen."





Oorzaak onduidelijk

Zowel de boven- als de zolderverdieping brandden volledig uit. Op het gelijkvloers is veel rook- en waterschade. De Roemeense gastarbeiders keken eerst toe hoe 'hun' woning in vlammen opging. Nadien werden ze tijdelijk opgevangen in de brandweerkazerne. De gemeente wilde een crisiswoning voor hen regelen, maar dat bleek niet nodig. Volgens buren hadden ze laten vallen dat ze in een pand in Oud-Turnhout terecht konden.





De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk. Het parket stuurde het gerechtelijk labo ter plaatse om te achterhalen hoe het vuur is ontstaan. Tegelijk met het brandonderzoek werd ook een onderzoek naar huisjesmelkerij opgestart. Dat moet uitwijzen in welke omstandigheden de gastarbeiders er precies verbleven en of ze uitgebuit werden op vlak van huurgeld. "Jammer dat deze brand hen moet overkomen", besluit buurman Ton Van Helvoirt. "We hadden bijna geen contact met hen, maar hadden ook zeker geen last van hen. We hoorden hen alleen wanneer ze op zondag in de tuin aan het barbecueën of voetballen waren."