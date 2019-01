Rode Kruis Ravels geeft nieuwjaarsfeest voor anderstaligen Kristof Baelus

Het Rode Kruis is het jaar goed begonnen met een feestje voor anderstaligen én de vrijwilligers die hen helpen. Een spelletje bingo kon daarbij uiteraard niet ontbreken.

Het Rode Kruis Ravels is in mei 2017 gestart met Taalhuizen in Poppel, Ravels en Weelde. Hier krijgen volwassenen de kans om de Nederlandse taal voor praktische toepassingen onder de knie te krijgen.

Het Rode kruis geeft zelf geen les, maar laat de anderstaligen voeling krijgen met de Nederlandse taal. Zo helpen ze hen onder andere om naar de supermarkt te gaan, een dokter te raadplegen en een rijbewijs te halen.

Tijdens de laatste donderdag van de kerstvakantie organiseerde het Rode kruis Ravels een feest voor alle anderstaligen en de vrijwilligers die hen helpen. Allen waren ze welkom voor een drankje en een spelletje bingo. De prijzen werden door het Rode Kruis zelf ingezameld zodat de aanwezigen tijdens de feestdagen ook konden rekenen op een cadeautje.