Rode Kruis huldigt geslaagde cursisten Jef Van Nooten

03 december 2018

Het Rode Kruis van Ravels heeft de EHBO diploma’s uitgereikt aan de geslaagde cursisten van de najaarscursus ‘Eerste Hulp Bij Ongelukken’. De diploma-uitreiking ging gepaard met een receptie die de cursisten zelf in elkaar hadden gestoken. De diploma’s worden uitgereikt in het Rode Kruislokaal in Poppel. Het was de laatste officiële Rode Kruis-gebeurtenis die op deze locatie heeft plaatsgevonden. In januari verhuist het Rode Kruis naar het domein van de voormalige legerhallen in Weelde. Het Rode Kruis wordt er gehuisvest in containers die dicht naast de ingang staan. De voertuigen en het hulpdienstmateriaal zullen in één van de hallen worden opgeslagen. “Vanaf februari wordt dit dus de nieuwe uitvalsbasis en de plaats waar voortaan de nieuwe cursussen EHBO en Hartveilig worden gegeven”, klinkt het bij het Rode Kruis.