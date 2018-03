Rik en Ginette vieren 60 jaar huwelijk 13 maart 2018

02u29 0

Feest in serviceflats De Wilders in Poppel. Rik Gijs (86) en Ginette Decramer (80) vierden er hun diamanten huwelijksverjaardag. Het koppel leidde vroeger een carrosseriebedrijf in Ravels. Ze kregen vier kinderen (twee zonen en twee dochter). Sinds een jaar wonen Rik en Ginette in de serviceflats De Wilders. Het koppel kreeg voor hun zestigste huwelijksverjaardag een oorkonde en felicitaties van het koningshuis overhandigd door schepen Jef Van de Pol





(JVN)