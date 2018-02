Prins Remi krijgt sleutels van gemeente 06 februari 2018

De kinderen in Weelde zijn helemaal klaar voor de 47ste editie van het kindercarnaval in de gemeente. En ook de volwassenen kijken uit naar de feestelijke optocht van komende zondag. Prins Remi kreeg de sleutel van de gemeente overhandigd door burgemeester Walter Luyten. Remi mag één week lang heersen over de gemeente, met de carnavalsoptocht zondag als hoogtepunt. Hij zal worden bijgestaan door de Raad van Elf. Het comité van het kindercarnaval bouwde de voorbije maanden weer prachtige praalwagens in de hallen van Weelde Depot. In vergelijking met de voorbije edities wordt dit jaar de jury uitgebreid die de wagens en de groepen beoordeelt. Dit keer geeft ook een team uit de carnavalswereld punten. Daardoor stijgt het aantal mensen met een beslissende stem van drie naar tien. De reclamestoet vertrekt zondag om 13.30 uur. Om 14 uur volgen de praalwagens van de gebuurten. (JVN)