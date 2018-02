Praalwagen '1001 Nachten' te koop voor 4.500 euro 17 februari 2018

02u44 0

De carnavalsvereniging uit de Schoolstraat in Weelde (Ravels) heeft haar praalwagen te koop gezet. Tijdens de carnavalsstoet van zondag 11 februari sleepte de Schoolstraat nog de tweede plaatse in de wacht met hun praalwagen '1001 Nachten'. Via de website www.2dehands.be. staat de praalwagen nu te koop voor 4.500 euro. Voor die prijs krijg je niet alleen de feestwagen met paleis en markt, maar ook de kameel. "Het paleis is geschikt voor ongeveer 50 personen, en gemaakt op een zeer sterk onderstel en degelijke assen. De wagen is voldoende hoog voor vluchtheuvels, en afgewerkt met stof aan de buitenkant", staat te lezen in het zoekertje. De wagen is 13 meter lang, en 6 meter hooog. De bollen van het paleis zijn wel afneembaar tijdens het transport. Kandidaat-kopers kunnen ook de kledij van de carnavalisten kopen, maar die prijs is nog niet verrekend in de 4.500 euro. Het is niet de eerste keer dat praalwagens van het kindercarnaval in Weelde na afloop te koop worden aangeboden. Ook vorig jaar verkocht de Schoolstraat haar praalwagen met 'Paw Petrol' als thema. Die praalwagen was net zoals de 'Star Weld' van de buurtvereniging van de Koning Albertstraat dit jaar te zien op het carnaval in Aalst. (JVN)