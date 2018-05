Politie doekt illegaal bordeel op VERMOEDELIJK BREIN ACHTER PROSTITUTIENETWERK IN BOEIEN GESLAGEN JEF VAN NOOTEN

04 mei 2018

02u28 1 Ravels De politie heeft een illegaal bordeel opgedoekt aan Aarledijk in Poppel (Ravels). Minstens vier (transseksuele) prostituees boden er - al dan niet onder dwang - hun diensten aan. Het vermoedelijke brein achter het prostitutienetwerk werd bij de inval in de boeien geslagen.

De lokale politie Kempen Noord-Oost viel woensdag in de late namiddag de woning aan Aarledijk in Poppel binnen. De inval kwam er niet toevallig. Speurders hadden zich al een hele tijd vast gebeten in het dossier van illegale prostitutie. Het bordeel bevond zich aanvankelijk elders in Poppel, in een pand in sociale woonwijk De Wilders. Maar daar werd de grond te heet onder de voeten van de pooier. Hij kwam wellicht te weten dat de politie het bordeel in de gaten had, en verhuisde zijn - voornamelijk Zuid-Amerikaanse - meisjes naar een huurhuis aan Aarledijk. Ongeveer twee maanden kon het bordeel daar nog voortgezet worden, maar nadat de politie een tip kreeg dat de prostituees naar Aarledijk verhuisd waren, volgde woensdagnamiddag een inval. De speurders wachtten met de inval tot een moment dat ze zeker waren dat ook de vermoedelijke pooier (een man die zich verplaatste in een auto met Nederlandse nummerplaat) in het bordeel aanwezig was.





Transseksuelen

Vier prostituees die op het moment van de inval in het pand aanwezig waren, werden door de politie meegenomen. Zij werden na verhoor opnieuw vrij gelaten. Hun 'baas' werd wel voor de onderzoeksrechter geleid maar zou niet zijn aangehouden. De man ronselde zijn klanten onder meer via de website redlights.be. Hij prijsde er zijn prostituees aan met de meest fantasierijke bewoordingen. De tarieven: tot 150 euro voor een uur. In het bordeel aan Aarledijk boden zowel jonge vrouwen als transseksuelen hun diensten aan. Verscheidene buurtbewoners waren woensdagnamiddag getuige van de politie-inval. Ze zagen hoe een vijftal politiewagens aan de woning arriveerden en de prostituees werden weggevoerd. "Voor ons komt dit niet als een verrassing", getuigt een buurtbewoner. "Het pand heeft anderhalf jaar leeg gestaan, maar sinds een paar maanden was er terug leven. Het was meteen verdacht dat de rolluiken bijna altijd gesloten waren. En ook het af- en aanrijden van zowel Belgische als Nederlandse auto's was erg opvallend. De ene bestuurder bleef al iets langer binnen dan de andere." De meisjes zelf kwamen maar zelden buiten. Ze werden slechts sporadisch opgemerkt om boodschappen te gaan doen in het dorp. "We zijn blij dat het bordeel is opgedoekt, want het vele bezoek van klanten zorgde toch wel wat voor overlast. Vooral omdat 's avonds en 's nachts de huisnummers niet goed leesbaar zijn. Regelmatig kregen we mensen bij ons op de oprit om te zien of ze aan onze woning moesten zijn." Na de inval hing de politie een papier tegen de voordeur: een bevel tot de onmiddellijke staking van het houden van een ontuchthuis.