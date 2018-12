Pierenloop brengt 2.000 euro op voor Kind in Nood Jef Van Nooten

20 december 2018

08u58

Het Pierenloopcomité heeft een cheque overhandigd aan Kind in Nood. De vzw mocht een cheque van 2.000 euro in ontvangst nemen. Het geld werd ingezameld met de Pierenloop en de Pierenmarkt die eerder dit jaar werden georganiseerd in Ravels.