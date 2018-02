Perceel naast school wordt parking 20 februari 2018

De gemeente Ravels heeft naast de gemeenteschool in de Kloosterstraat een perceel grond gekocht. Het perceel zal eerst dienst doen als werfzone, nadien als parking. Op lange termijn kan de school er eventueel uitbreiden.





Naast het stuk grond dat door de gemeente werd aangekocht, verschijnt binnenkort een nieuwe gemeenteschool. "De bouwwerken aan de nieuwe school van Ravels zullen nog voor de zomer starten en in eerste instantie zal de grond dan ook dienst kunnen doen als werfzone", verduidelijkt schepen van Onderwijs Carine Couwenberg (CD&V). Bij deze bouwwerken zal niet enkel een nieuwe school, maar ook een nieuwe sporthal gerealiseerd worden. "De aangekochte grond zal na de bouwwerken als parking kunnen dienen, in afwachting van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'dorpskern Ravels' dat ook in nieuwe parkeerplaatsen zal voorzien. Tijdens de schooluren kunnen lesgevers en ouders er parkeren. Na de schooluren zal de parking ten dienste staan van bezoekers van de sporthal en gemeenschapscentrum de Wouwer", aldus nog Carine Couwenberg. (JVN)