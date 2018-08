Passagier gewond op bus 31 augustus 2018

Een vrouw is woensdag ten val gekomen op een bus van vervoersmaatschappij De Lijn. In de Peelsestraat in Ravels moest de buschauffeur plots hevig remmen om een aanrijding te vermijden. Een vrouwelijk passagier op de bus raakte gewond en werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)