Oude NAVO-hallen decor voor toneelstuk over WOI 29 mei 2018

02u59 0

Toneelvereniging De Plankeniers uit Ravels herdenkt met 'LOOP!' de Eerste Wereldoorlog. De voorstelling wordt opgevoerd in de oude NAVO-hallen op Weelde Depot. Vier voorstellingen staan nog op het programma.





De acteurs van De Plankeniers brengen hun producties normaal op het podium van De Wouwer. Maar voor de nieuwste productie trekken ze naar de oude legerhallen in Weelde. Toepasselijk, want LOOP! herdenkt de honderdste verjaardag van het einde van de Grote Oorlog. "Een betere locatie hadden we niet kunnen dromen. Alleen de akoestiek kan een probleem zijn als er regen op het dak van de hal valt."





De voorstelling herdenkt WOI, maar is er geen reconstructie van. "LOOP! speelt zich ergens in de wereld af. Om het even waar en wanneer. Twee broers. Twee zussen. Uit twee gezinnen. De ene broer vrijt met de ene zus, de andere met de andere. Tot de oorlog uitbreekt en de twee broers worden opgeroepen. Ze vertrekken, de ene meldt zich, de andere deserteert", klinkt het bij De Plankeniers. In de NAVO-hal werd een tribune gebouwd met 200 zitplaatsen. Na de voorstelling kunnen bezoekers ook een expo bewonderen met foto's en voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog in Ravels. De Plankeniers voeren de productie in totaal vijf keer op. Zaterdag ging LOOP! in première. Ook komende woensdag en vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni staan er nog voorstellingen op het programma. Tickets via www.deplankeniers.be. (JVN)