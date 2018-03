Organisatoren Tuinfestival geven drie AED-toestellen weg 09 maart 2018

De organisatoren van het Tuinfestival in Ravels hebben drie AED-toestellen aan de gemeente geschonken. Dat brengt het totaal aantal AED-toestellen in Ravels op negen.





Er hingen reeds toestellen op een zestal plaatsen, maar omdat sommige plaatsen in de gemeente die in aanmerking komen nog geen AED-toestel hadden, beslisten de organisatoren om er met de opbrengst van het Tuinfestival nog drie te schenken aan de gemeente.





Verenigingen kunnen korte initiaties van de gemeente krijgen om te leren hoe je een AED-toestel moet gebruiken.











