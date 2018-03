Opvang voor ouderen zet deuren open 17 maart 2018

02u41 0 Ravels Het CADO in Ravels houdt voor het eerst een opendeurdag. Alle geïnteresseerden zijn er zondagnamiddag 18 maart welkom om een kijkje te komen nemen.

"In Ravels is de nieuwe dagopvang voor ouderen geopend. We hopen hiermee mantelzorgers af en toe te kunnen ontlasten in hun zorg en het mogelijk te maken dat mensen langer thuis blijven wonen", aldus het Ravelse gemeentebestuur. "Op zondagnamiddag 18 maart 2018 zet het CADO tussen 13 en 17 uur zijn deuren open voor alle geïnteresseerden. We voorzien deze dag nuttige informatie voor de senioren van Ravels." Naast een opendeurdag bij CADO in de Weeldestaat 7, kan je zondag ook een bezoekje brengen aan de OCMW serviceflats aan Wilders 39. "We ontvangen iedereen met een kopje koffie, cake en versnaperingen. Ook mensen van buiten de gemeente zijn welkom", klinkt het nog. Meer info op www.dagvandezorg.be. (JVN)