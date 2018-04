Opnieuw drugs en wapens gevonden bij controleactie No Surrender 26 april 2018

02u34 0

De politie heeft dinsdagavond voor de tweede week op rij een controleactie uitgevoerd die gericht was tegen leden van motorclub No Surrender. Opnieuw werden pv's opgesteld voor drugs- en wapenbezit.





De leden van motorclub No Surrender houden iedere dinsdagavond een clubavond in hun lokaal aan de Tilburgseweg in Poppel (Ravels). Dinsdagavond van 19 uur tot 22 uur vond voor de tweede week op rij een controleactie plaats gericht naar het clubhuis en de clubleden van MC No Surrender. "We plaatsten twee controledispositieven op de toegangswegen naar het clubhuis. In totaal werden 45 personen en 20 voertuigen gecontroleerd", zegt korpschef Katrien Goffings van de lokale politie Kempen Noord-Oost.





Aan de controleactie namen een zestigtal agenten deel van de lokale, federale en Nederlandse politie. Zij stelden 17 processen-verbaal op en arresteerden één persoon. "Er werden vijf pv's opgesteld voor verboden wapenbezit. Het ging om vier messen en één boksbeugel. Tien processen-verbaal hadden betrekking op drugsbezit, voor gebruikershoeveelheden cannabis." Eén bestuurder was onder invloed van drugs, een ander proces-verbaal werd uitgeschreven voor het niet dragen van een gordel. "Eén persoon werd gearresteerd in het kader van een aantal openstaande seiningen", besluit Goffings. (JVN)