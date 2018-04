Opendeurdag Heyns-Heykants is groot succes 11 april 2018

Loonbedrijf Heyns-Heykants uit Poppel heeft op haar eerste opendeurdag over het aantal bezoekers bepaald geen klagen gehad. Gedurende een hele zaterdag hebben enkele duizenden mensen op het bedrijf aan Tulderheyde kunnen zien wat daar dagelijks met 7 man personeel wordt klaargespeeld op het gebied van grond- en afbraakwerken en loonwerken zoals mestrijden, injecteren, maaien, dorsen en alle seizoenswerken. Alle kranen en rijdend materiaal stond keurig uitgestald ter bezichtiging. "Het was de allereerste keer dat we dit hebben georganiseerd hebben en het was een heel groot succes. We hebben veel goede contacten kunnen leggen", klinkt het.





(WTW)