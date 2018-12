Nog tot 4 januari inschrijven voor Verloren Maandag Jef Van Nooten

De gemeente Ravels is gestart met de inschrijvingen voor Verloren Maandag. Het evenement zal op woensdag 9 januari plaatsvinden in gemeenschapscentrum De Wouwer. Verloren Maandag lokt ieder jaar meer dan diuizend bezoekers in Ravels, die in verschillende shiften hun voeten onder tafel schuiven. Voor slechts 3 euro krijgen ze een appelbol en een worstenbrood. Koffie, thee, water en (choco)melk zijn inbegrepen. Geïnteresseerden kunnen nog tot vrijdag 4 januari inschrijven aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, of online via https://ticketshop.ticketmatic.com/gc_de_wouwer/ravels . Na deze datum worden er geen tickets meer verkocht. Wie zich inschrijft kan kiezen tussen shiften van 11 tot 13 uur, 13.30 tot 15.30 uur, 16 tot 18 uur en 18.30 tot 21 uur.