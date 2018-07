Nieuwe uitbater gezocht voor cafétaria 't Molenslop 17 juli 2018

De gemeente Ravels zal de uitbating van de cafetaria van sporthal 't Molenslop, aan Straatakkers 1, opnieuw in concessie geven voor een periode van 9 jaar vanaf 1 oktober 2018. De inschrijvingen kunnen tot uiterlijk vrijdag 17 augustus 2018 om 11 uur ingediend worden. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met de gemeentelijke technische dienst op het nummer 014/40.19.47 of via het e-mailadres technische.dienst@ ravels.be. (WDH/