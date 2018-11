Nieuwe inwoners onthaald in De Wouwer JVN

17 november 2018

De nieuwe inwoners van de gemeente Ravels werden door het gemeentebestuur onthaald in gemeenschapscentrum De Wouwer. Na een toespraak door burgemeester Walter Luyten kregen ze een film voorgeschoteld met informatie over hun nieuwe gemeente. Ook via verschillende de infostands van de vrijetijdsdiensten, ’t Warreltje, Oxfam, Rode kruis, Toerisme, bib, Digidak en het OCMW konden ze de gemeente beter leren kennen.