Nieuw parcours voor BMX Devils Jef Van Nooten

15 april 2019

De leden van club BMX Devils uit Ravels kunnen voortaan over een nieuw parcours rijden met hun BMX. Het nieuwe parcours werd vorige ingehuldigd in aanwezigheid van onder meer burgemeester Walter Luyten. Vrijwilligers hebben anderhalf jaar lang aan het nieuwe parcours gewerkt. Dankzij het nieuwe parcours kan BMX Devils nu ook Europese wedstrijden organiseren, want onder meer met een startberg van 5 meter hoog voldoet het nieuwe parcours aan alle Europese normen.