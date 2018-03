Nederlanders proberen in te breken in nachtwinkel 27 maart 2018

03u19 0

Drie Nederlanders probeerden in augustus 2016 in te breken in een nachtwinkel in Poppel. Zij stonden gisteren terecht in de rechtbank. Een vierde beklaagde stond er ook terecht, zijn advocate vroeg de vrijspraak. "Op die bewuste nacht belde een buur naar de politie voor een inbraak in een nachtwinkel. Ze hadden de voordeur opengebroken maar de politie kon hen op heterdaad betrappen", zegt de procureur. De mannen werden opgepakt, er werd geen buit gemaakt. "Wij eisen voor de vier 10 maanden cel en een geldboete." (MVBO)