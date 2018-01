Monitoren voor jeugdwerking gezocht 30 januari 2018

Het gemeentebestuur van Ravels is op zoek naar monitoren voor de speelpleinwerking van dit jaar. Zowel voor de paasvakantie als de zomervakantie worden monitoren gezocht. Om monitor of hoofdmonitor te kunnen worden, moet je wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Om aangesteld te worden als hulpmonitor is het voldoende dat je op 1 januari de leeftijd van 16 jaar had bereikt. Kandidaten kunnen het sollicitatieformulier tot 18 februari indienen via sollicitaties@ravels.be. Het sollicitatieformulier vind je op de website van de gemeente Ravels. (JVN)