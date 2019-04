Modelvliegtuigjes droppen paaseieren uit de lucht Jef Van Nooten

11 april 2019

19u56 6 Ravels De Taxandria Modelvliegclub (TMC) in Ravels organiseert op paasmaandag opnieuw een paaseierendropping. Vanuit radiogeleide vliegtuigen vallen tientallen kleurrijke paaseitjes naar beneden.

De paaseierendropping gaat door op het terrein van Taxandria Modelvliegclub Ravels in de Wildertstraat in Ravels-Eel. “Jong en oud kan op paasmaandag 22 april kennis maken met onze hobby: het bouwen en besturen van telegeleide vliegtuigen en helikopters”, klinkt het. “In de pits zullen er een aantal van onze mooiste toestellen voor het komende seizoen te bewonderen zijn, en gedurende de namiddag zal het publiek getrakteerd worden op diverse spectaculaire demonstratievluchten.” Tussen 13 uur en 17 uur kiezen een aantal grote toestellen meermaals het luchtruim, geladen met de paaseitjes. “Deze eitjes worden uiterst precies door de piloten gedropt op het grasveld. Eenmaal de toestellen terug veilig geland zijn, mag iedereen een of meerdere eitjes meepikken. Het evenement is vrij toegankelijk en gratis.”