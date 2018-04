Modelvliegtuigen droppen paaseieren 05 april 2018

Al voor het twintigste jaar op rij heeft Taxandria Modelvliegclub op paasmaandag tientallen kinderen verblijd door paaseieren op het terrein van de club te laten vallen in de Wildertstraat. Het evenement is intussen een echte traditie geworden. Met enkele demonstratievluchten toonden de leden van de club ook hun mooiste kunstjes. In de cafetaria van de club konden de bezoekers terecht voor warme wafels.





(WDH)