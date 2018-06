Midzomerfeest zoekt standhouders voor markt 19 juni 2018

Het Midzomerfeest in Weelde is op 5 augustus aan de vijfde editie toe. De organisatoren zoeken nog strandhouders om op de markt te staan. Verschillende verenigingen bundelen met de steun van de Gemeente Ravels de krachten om op 5 augustus opnieuw het Midzomerfeest te organiseren.





"Op het programma staan onder andere een Vlaams Muziekfeest, een eetfestijn, allerlei kinderanimatie, een maïsdoolhof, landbouwstanden, een streekproductenplein, een markt, en fietstochten voor recreanten en wielertoeristen", klinkt het. Vanaf 10 uur tot 17 uur vindt ook een markt plaats in en rond het gemeentehuis van Weelde. "Hiervoor zijn we nog op zoek naar zoveel mogelijk standhouders om hun waren aan de bezoekers aan te prijzen. ", aldus nog de organisatoren.





Geïnteresseerde standhouders kunnen contact opnemen met Yvo Joos via 014/65.78.56 of yvo.joos@telenet.be. (JVN)