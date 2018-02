Mayke (48) sterft aan CO-vergiftiging CREW VAN GRASPOP IN DIEPE ROUW NA DOOD TROUWE MEDEWERKSTER JEF VAN NOOTEN

21 februari 2018

02u46 0 Ravels Een CO-vergiftiging heeft zondag het leven gekost aan Mayke Van Oerle (48) uit Ravels. De vrouw werd onwel in haar woning aan de Lijsterweg. Ze werd nog naar het Universitair Ziekenhuis in

Antwerpen gebracht, maar is daar overleden. Het nieuws van haar overlijden is als een bom ingeslagen bij Graspop vzw. "Mayke maakte al van de beginjaren deel uit van onze crew", zegt Marc Van Geel.

Wat er zondag precies fout is gelopen in de woning van de 48-jarige Mayke Van Oerle aan de Lijsterweg in Ravels, is nog niet duidelijk. Dat maakt deel uit van verder onderzoek. Volgens een hulpverlener kreeg de brandweer omstreeks half een 's nachts een eerste keer melding van mogelijke co-intoxicatie in de woning. Zondagochtend rond 11 uur volgde een nieuwe melding vanuit dezelfde woning in de Lijsterweg.





Deze keer had de CO al te hard toegeslagen om nog redding te brengen voor de bewoonster. Nadat ze ter plaatse de eerste zorgen kreeg toegediend, werd Mayke naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. De behandeling in een zuurstofcabine kwam te laat. De vrouw overleed aan de gevolgen van de CO-vergiftiging. Ook haar zoon werd met CO-intoxicatie afgevoerd, maar hij is intussen aan de beterhand. "Toen wij zondag kort voor de middag thuis kwamen stonden een brandweerwagen en een ambulance aan de deur", vertelt een buurman. "Maar voor May kwam helaas alle hulp te laat."





Dat er reeds tien uur voordien melding van CO-intoxicatie zou gemaakt zijn, maakt het overlijden van Mayke Van Oerle des te tragischer. "Er loopt een onderzoek om de juiste omstandigheden te achterhalen. Een expert is ter plaatse geweest om de nodige bevindingen te doen", is het enige dat de lokale politie Kempen Noord-Oost gisteren kwijt wilde. Bij brandweerzone Taxandria kregen we geen woordvoerder te pakken voor een reactie.





Beginjaren

Mayke Van Oerle laat niet alleen een echtgenoot, zoon en dochter achter, maar ook veel vrienden en collega's. Ze werkte in woonzorgcentrum De Hoge Heide in Arendonk en was actief vrijwilligster van het Rode Kruis in Ravels. Bij beide instanties wordt ze omschreven als 'altijd vrolijk en goed gezind'. Mayke was ook bestuurslid van MC Fire Birds in Arendonk. Het is vanuit die motorclub dat ze vele jaren geleden in de safety-crew van Graspop Metal Meeting terecht is gekomen. "Mayke en haar man Leo zijn al van de beginjaren actief op Graspop. Zij was ingedeeld bij de terrein-security, de safety-crew zoals wij ze noemen. Mayke was sinds enkele jaren verantwoordelijke aan het mindervalidenpodium. Samen met een groep vrouwen hield ze er toezicht en hielp ze de mindervaliden een handje", zegt Marc Van Geel van Graspop vzw.





Nog volgens Marc Van Geel nam Mayke haar werk op Graspop heel serieus en had ze veel verantwoordelijkheidsgevoel. "Ze was een goedlachse vrouw, een plezierige vrouw waarmee je goed kon babbelen. Echt een heel toffe collega. Het is heel spijtig wat er nu gebeurd is", zegt Van Geel. "We hebben vanuit de vzw Graspop een grote bloemenkrans besteld. We hebben ook naar al onze crew-leden een mail gestuurd om het overlijden mee te delen. De verslagenheid is groot. Veel mensen kennen Mayke, dat is logisch als je er al zo lang bij bent. Veel GMM-medewerkers zullen zaterdag de uitvaartplechtigheid bijwonen. Ook op het festival zal er door de medewerkers nog veel over haar gepraat worden."





De 'goedlachse verantwoordelijke van het mindervalidenpodium' zoals Mayke omschreven wordt door andere crewleden werkte op Graspop onder terreinverantwoordelijke Eric Kok. "Het was een keileuke meid. Ze zal enorm hard gemist worden. Ik krijg een krop in mijn keel als ik denk aan wat haar overkomen is", reageert hij aangeslagen.





De afscheidsplechtigheid voor Mayke Van Oerle vindt zaterdag 24 februari om 9 uur plaats in de aula van het crematorium Pontes in Turnhout.