Maureen (20) opent kippenbedrijf: “Boerenstiel combineren met studies Verzorging” Jef Van Nooten

24 februari 2019

14u25 0 Ravels Haar ouders runnen al vele jaren een akkerbouwbedrijf. Toen Maureen Van Ginhoven ‘Verzorging’ ging studeren, leek het alsof ze voor een totaal andere sector zou kiezen. Maar de 20-jarige Maureen gaat de twee nu combineren. “Ik heb een stal voor 54.000 kippen gezet. Bedoeling is dat ik hier mensen met een beperking tewerkstel.”

Dirk Van Ginhoven en Katleen Verheyen runnen sinds 1990 een eigen landbouwbedrijf aan de Hofstraat in Ravels. Aanvankelijk combineerden ze een melkveebedrijf met akkerbouw, nadien concentreerden ze zich volledig op de akkerbouw. Met succes, want in 2006 sleepten ze de Belgian Potato Quality Award in de wacht. Kortweg: met hun ‘patatten’ konden de beste Belgische frieten worden gemaakt.

Naast het landbouwbedrijf van haar ouders heeft dochter Maureen Van Ginhoven (20) nu haar eigen bedrijf geopend: ’t Kakelbos. “Mijn ouders hebben een akkerbouwbedrijf. Ik ben bij in de zaak gekomen en heb een leghennenstal gezet. Een heel andere tak, dus.. Er zitten 54.000 leghennen in een stal van 36 op 140 meter”, vertelt Maureen.

Maureen Van Ginhoven maakt met ’t Kakelbos een synergie tussen landbouw en de sociale sector. Op die manier combineert ze perfect haar studies met de ‘boerenstiel’ die ze van haar ouders meekreeg. “Ik heb Verzorging gestudeerd. Mijn eindwerk ging over mensen met een beperking. Die opleiding wil ik integreren in het bedrijf”, vertelt Maureen Van Ginhoven. “Ik wil hier mensen met een beperking tewerkstellen. Zij kunnen mij helpen met het dagelijkse werk op het bedrijf en het verpakken van de eieren. Ik wil zo snel mogelijk van start gaan met een vaste groep.”

’t Kakelbos zette zondag de deuren open voor het grote publiek. Bezoekers konden er kennis maken met de moderne snufjes van het leghennenbedrijf. “We hebben heel hard gewerkt aan de uitstraling van het bedrijf, om de stal zo goed mogelijk te integreren in de natuur”, aldus Maureen. “We hadden ook veel aandacht voor het ecologische. De stal draait volledig mee op de energie van de zonnepanelen die op de stallen van mijn ouders liggen. De stal is uitgerust met een zogenaamd Q-perch huisvestingssysteem, om bloedluizen bij de legkippen te voorkomen.”

De stal werd zo ingericht dat er groepen ontvangen kunnen worden. Via een glazen gang kunnen bezoekers de eierrobot en de rondlopende kippen aanschouwen. De ruimte boven het eierlokaal wordt nog ingericht als vergaderzaal voor externe bedrijven. Op termijn wil Maureen naast de stal ook nog een schuur bouwen die wordt ingericht als kinderboerderij. Van zodra die er staat wil ’t Kakelbos zich ook richten op scholen. Leerstof over het boerderijleven kan dan gecombineerd worden met spelen in de kinderboerrij en een eitjes-lunch.