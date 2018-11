Man met drugs betrapt op lijnbus vanuit Tilburg Jef Van Nooten

12 november 2018

14u27 0

De politie controleerde op 7 juni 2018 in Ravels een lijnbus die vanuit Nederland kwam. Zulke controles vinden vaker plaats omdat de bus tussen Tilburg en Turnhout regelmatig gebruikt wordt door mensen die in Nederland drugs zijn gaan kopen. In juni liep zo ook de 27-jarige Benjamin R. tegen de lamp. Hij riskeert nu een celstraf voor bezit en verkoop van cannabis. “Hij werd betrapt met vijf zakjes cannabis en twee zakjes hasj”, vertelt openbaar aanklager Wim Smets. “De man gaf toe zwaar verslaafd te zijn, maar verklaarde ook dat niet alle drugs voor zichzelf waren. Hij had ook cannabis bij voor een vriend van hem.”

Naast bezit levert het R. ook de tenlastelegging verkoop op. “Hij beschouwt het zelf als een vriendendienst. Maar met zoiets bewijs je vrienden geen dienst. Integendeel, zo help je ook hun verslaving in de hand.”

Het parket vraagt om Benjamin R. een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete te geven. Als voorwaarde zou de man zich dan onder meer moeten laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. “Ik heb mijn lesje geleerd en heb het sindsdien niet meer gedaan”, verklaarde R. aan de rechter. “Ik gebruik intussen ook al minder drugs.” Vonnis op 10 december.