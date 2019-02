Man (55) in chalet stierf natuurlijke dood Jef Van Nooten

18 februari 2019

10u50 0

De man die zondagavond dood werd aangetroffen in een chalet op Tulderheyde in Poppel (Ravels) is een natuurlijke dood gestorven. Dat is gebleken na onderzoek door de politie. In de chalet werd zondagavond kort na 19 uur het lichaam van een 55-jarige man gevonden. Omdat de omstandigheden van zijn overlijden niet meteen duidelijk waren, beschouwden politie en parket het overlijden aanvankelijk als verdacht. Maar nu blijkt dus dat er geen kwaad opzet in het spel is.