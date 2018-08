Maisdoolhof publiekstrekker van Midzomerfeest 06 augustus 2018

02u38 0

De vijfde editie van het Midzomerfeest kon rekenen op een stralende zon. Verschillende verenigingen bundelden met de steun van de gemeente de krachten om er een gezellige dag van te maken. De landbouwstand stond dit jaar in het teken van de aardappel. Zo konden bezoekers deelnemen aan een toeristische fietstocht die naar het aardappeldemoveld in de Bosstraat leidde, waar een gids meer uitleg gaf over de aardappelteelt. Daarnaast was er onder meer een markt met streekproducten, een eetfestijn en een muziekfeest. Gisteren werd ook het maisdoolhof in de Molenstraat, georganiseerd door KWB Weelde en carnavalsgebuurt Moleneinde, officieel geopend. Nog tot 9 september kan jong en oud zich elke woensdag- en zondagnamiddag plezieren met een tocht door het doolhof. (WDH)