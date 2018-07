Lucas kroont zich tot muzikaal kampioen 05 juli 2018

Het gemeentebestuur van Ravels heeft Lucas Van Gils gehuldigd in de raadzaal van het gemeentehuis. Lucas kroonde zich onlangs tot Belgisch kampioen. "Tijdens Sonatina - de Belgische Wedstrijd voor Solisten - nemen de beste Slagwerkers, Houtblazers en Koperblazers van het land het tegen elkaar op", klinkt het bij de gemeente Ravels. "Slechts 23 muzikanten uit heel België waren geselecteerd om deel te nemen en het beste van zichzelf te laten horen in het 'Kolpinghaus' in Eupen. SNK-er Lucas deed het voortreffelijk. Met zijn schitterend solowerk en zijn bijzondere muzikaliteit oogstte hij volop lof en bewondering bij het publiek én bij de jury. Zijn ongelooflijke prestatie werd beloond met een fantastische 94,75% én de titel van Belgisch Kampioen."





(JVN)