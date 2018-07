Luc beloond door Rode Kruis Ravels voor 100ste bloedgift 17 juli 2018

Tijdens een drukbezochte bloedgeversavond in de gemeentezaal werd Luc Versmissen even voor het voetlicht gehaald om hem te belonen voor zijn 100ste bloedgift. Een verantwoordelijke van het Rode Kruis overhandigde hem uit dank voor zijn gedreven inspanningen een mooie fles wijn. Ondanks het bijzonder warme weer was er deze keer een behoorlijke opkomst. Maar nieuwe bloeddonoren, vooral in deze vakantieperiode, zijn nog steeds van harte welkom en dat kan zelfs morgen al als het Rode Kruis weer in Ravels neerstrijkt in het Cultureel Centrum De Wouwer (van 18.00 tot 20.30 uur).





(WTW)