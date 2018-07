Lotto-winnares neemt 't Dobbelsteentje over ZOON BRENT MAGGEN (22) GAAT DAGBLADHANDEL RUNNEN TOON VERHEIJEN

02u38 0 Ravels Rudy Elst (62) klopte zaterdag zijn laatste dag in zijn dagbladhandel 't Dobbelsteentje. Vanaf maandag staat de 22-jarige Brent Maggen achter de toonbank. Hij is de zoon van de vrouw die twee jaar geleden 2,6 miljoen euro won met Lotto in dezelfde winkel.

In het voorjaar van 2016 was het hét gespreksonderwerp van het dorp in Weelde. Een poetsvrouw uit het dorp, begin vijftig, streek net iets meer dan 2,6 miljoen euro op met de Lotto. En toch zijn ze 'gewoon' gebleven. Nu zal er na iets meer dan twee jaar opnieuw gepraat worden, want dagbladhandel 't Dobbelsteentje verandert van uitbater. Rudy Elst (62) gaat op pensioen en Brent Maggen, een jonge snaak van 22 en zoon van die poetsvrouw, zal de zaak overnemen. "Mijn ouders hebben inderdaad de zaak overgenomen, maar het is de bedoeling dat ik de zaak ga runnen", vertelt Brent. "Het klopt dat mama hier een paar jaar geleden de Lotto won. Ze hebben daarna wel een huis gekocht, maar voor de rest zijn ze eigenlijk vrij gewoon gebleven. En ja, nu investeren ze mee in de zaak. Ik geef toe dat het helpt, want alleen had ik het niet kunnen doen."





Plan B

Brent, van opleiding bouwvakker maar een dagbladhandel was naar eigen zeggen een plan B, heeft er zin in. "Rudy heeft me de voorbije dagen nog veel geleerd", zegt Brent.





"Grotendeels zal alles wel het zelfde blijven. Hier en daar misschien wat kleine veranderingen. Het voordeel is ook dat ik van het dorp zelf ben dus de mensen toch een beetje ken. Ik geef wel toe dat het wennen zal zijn en dat het vooral lange dagen zullen worden. Maar ik wil er echt voor gaan. Ik heb er speciaal ook een opleiding bedrijfsbeheer voor gaan volgen."





Rudy Elst heeft de winkel uiteindelijk een zevental jaren uitgebaat. Daarvoor werkte hij 23 jaar bij Verwaest en had hij samen met zijn vrouw elf jaar lang een broodjeszaak in Turnhout. "Na die broodjeszaak, wilden we eigenlijk al stoppen maar na enkele maanden begon het toch terug wat te kriebelen en zijn we met de krantenwinkel in Weelde gestart. Die kwam toevallig vrij. Maar nu zijn we de zestig voorbij en is het misschien echt tijd om te stoppen. We hebben de juiste prijs voor de zaak gekregen. Ik heb er in elk geval nooit spijt van gehad. In het begin was het wat moeilijk omdat je niet van het dorp zelf bent, maar dat wende snel." En nu toch geen zwart gat ? "We zullen ons wel wat kunnen bezighouden. En er is ook nog altijd de politiek in Turnhout he (lacht)." Rudy Elst zit momenteel in de OCMW-raad voor meerderheidspartij T.I.M. van burgemeester Eric Vos.