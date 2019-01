Loods brandt uit in Ravels-Eel Jef Van Nooten

21 januari 2019

Ravels-Eel en omgeving werden maandagmiddag opgeschrikt door een grote rookpluim. Die was afkomstig van een brand in de Bosduifstraat. De brand brak rond 13.30 uur in een loods. De brandweer had de brand snel onder controle, maar moest lang nablussen omdat het hooi dat opgeslagen lag in de loods bleef smeulen. In de onmiddellijke omgeving van de stal stond ook een mazouttank, maar die kan gevrijwaard worden door de brandweer. De loods werd pas een paar maanden geleden gebouwd en is nu al zwaar beschadigd. Vooral het dak raakte grotendeels vernield. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar kwaad opzet wordt voorlopig uitgesloten. Bij de brand raakte niemand gewond.