Lid van No Surrender betrapt met verboden wapen: parket vraagt celstraf van 3 maanden Jef Van Nooten

01 maart 2019

17u08 0 Ravels Het parket in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 3 maanden gevorderd tegen een lid van motorclub No Surrender. De Nederlander wordt verdacht van verboden wapenbezit.

In april 2018 werd hij betrapt met een mes toen hij op weg was naar het clublokaal van No Surrender in Poppel (Ravels). “Hij was op weg naar het clublokaal van de criminele motorbende No Surrender. Tijdens een controle bleek dat hij een vouwmes in de binnenzak van zijn jas had”, verduidelijkt de openbare aanklager. “In België heeft hij een blanco strafblad, maar in Nederland liep hij al zeven veroordelingen op, ook voor wapens. Zijn les had toen al geleerd moeten zijn, maar dat is blijkbaar niet het geval.”

Nederlander Hubertus B. vraagt de vrijspraak. Hij beweert dat hij het mes per ongeluk op zak had. “Ik heb dat mes nodig voor mijn werk als automonteur. Ik was laat thuis van mijn werk en moest snel naar de clubavond vertrekken Ik ben vergeten het mes uit mijn jas te halen”, vertelde hij aan de rechter.

De rechter leek weinig geloof te hechten aan het verhaal en vroeg zich af waarom hij het mes niet in een gereedschapskist bewaard in plaats van in zijn jas. “Toch heb ik het niet bewust meegenomen. Ik was op weg naar een clubavond onder vrienden. Daar moet ik toch geen mes mee naar toe nemen.”

Tijdens de controle op 17 april 2018 werden in totaal dertien processen-verbaal opgesteld voor verboden wapenbezit.

Vonnis tegen Hubertus B. op 29 maart.