Lichtgewond in veld 11 juni 2018

Op de Bremberg is een man zondag rond 12.10 uur met zijn auto in nog onduidelijke omstandigheden een veld op gereden. De man kon niet meer uit de wagen geraken wegens klemmende deuren. Brandweerzone Taxandria kwam ter plaatse om hem te bevrijden. Hij hield er slechts lichte verwondingen aan over.





(WDH)