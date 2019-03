Leerlingen sporten om 11.55 uur: “Het is vijf voor twaalf om meer te bewegen” Jef Van Nooten

01 maart 2019

Verscheidene scholen in de Kempen trokken vrijdag om 11.55 uur naar buiten met hun leerlingen om te bewegen.

Dat was onder meer het geval in basisschool De Zonnewijzer in Ravels. De kinderen dansten er samen de Indianendans. Het beweegmoment was het startschot van de ‘Week van de Keigezonde Kempen’. “De Vlaming zit gemiddeld 8 uur per dag en dat is te veel. Een gezonde dag bestaat uit een goede mix van zitten, staan en bewegen”, klinkt het bij Logo Kempen. “Als start van de Week van de Keigezonde Kempen riepen we iedereen op om om 11.55 uur een beweegmoment te doen onder de noemer #bewegen5voor12. Want als het op bewegen aankomt, is het wel degelijk vijf voor twaalf.” Sommige scholen kozen voor een yogasessie of een polonaise met alle leerlingen. Andere scholen voor de Indianendans of touwtje springen.