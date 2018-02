Laatste kroeg in dorp sluit de deuren STEVE VAN 'T VERVOLG ZEGT NA 19 JAAR HORECA VAARWEL JEF VAN NOOTEN

24 februari 2018

02u32 0 Ravels Steve Gabriëls van café 't Vervolg in Weelde (Ravels) tapt woensdag zijn laatste pint. Na 19 jaar achter de toog te staan, keert hij de horeca de rug toe. Met 't Vervolg verdwijnt meteen ook het laatste café uit kerkdorp Weelde. "Jammer voor de verenigingen, maar het was niet meer rendabel", reageert Steve Gabriëls.

Na de sluiting van café De Kroeg vorig jaar was café 't Vervolg in de Koning Albertstraat het enige overblijvende café in Weelde (Ravels). Maar ook dat café houdt het nu voor bekeken. Cafébaas Steve Gabriëls sluit woensdagavond de deuren van zijn kroeg.





Geen kat komt buiten

Gabriëls is al 19 jaar actief in de horeca, en baat sinds 9 jaar café 't Vervolg uit. Hij heeft altijd graag pinten getapt, maar ziet geen andere oplossing. "Er komt geen kat buiten in't dorp", motiveert Steve Gabriëls de sluiting. "Als je de kost niet meer kan verdienen, heeft het weinig zin om voort te doen. Ik houd al 19 jaar café. Het geld dat ik al die jaren verdiend heb, wil ik nu niet terug verliezen door per se voort te willen doen. De lange dagen en de zatlapperij wegen niet langer op tegen de inkomsten. Dan kan ik beter voor hetzelfde geld ergens voor een baas gaan werken."





Dat de inwoners van Weelde steeds moeilijker de weg naar café 't Vervolg vonden, heeft volgens Gabriëls verscheidene oorzaken. "AB Inbev duwt de bierprijzen alsmaar omhoog. Dat zorgt ervoor dat de jeugd voortaan thuis indrinkt in plaats van op café", zegt Gabriëls.





Ook de sluiting van De Kroeg heeft café 't Vervolg geen goed gedaan. "We zijn het enige café in Weelde. Een half jaar geleden ging het op één na laatse café dicht. Mensen dachten dat ik daar blij mee zou zijn, maar het tegendeel was waar. Als er maar één café in het dorp is, komt niemand daar op af. Dan nemen mensen liever een taxi naar omliggende dorpen waar wel iets te zien is", meent de cafébaas. "Maar andersom is er niemand van omliggende dorpen die naar Weelde komt om iets te drinken, want hier was maar één café. Weelde trekt niemand van andere dorpen aan, en mensen uit eigen dorp trekken weg naar dorpen waar meer te beleven is. Ook het carnavalsweekend was een zware tegenvaller voor het café. Toen is bij mij de veer gebroken."





Te koop

Woensdagavond sluit 't Vervolg de deuren, maar de evenementen de reeds gepland waren, kunnen wel blijven doorgaan. "Over twee weken is er nog een kroegentocht, eind maart een cava-avond, en in april een fuif van de damesvoetbal, ... Dat was allemaal al gepland, en kan allemaal nog doorgaan. Omdat ik hier toch nog woon en ik mijn BTW-nummer nog een tijdje behoud. Woensdag plan ik niets speciaal. Pas als alle geplande evenementen achter de rug zijn, organiseer ik wellicht nog een afscheidsfeest."





Verenigingen

Steve Gabriëls zette zijn kroeg intussen te koop via Hillewaere Vastgoed. Op één dag hebben er al drie kandidaat-kopers geïnformeerd. "Of het pand nadien café blijft, weet ik niet. Ik hoop het wel, voor de verenigingen. Want hier zitten een paar voetbalclubs, twee visclubs, een dartsclub, ... Voor die verenigingen hoop ik dat hier terug een café zal openen. Want ze kunnen ergens anders heen in Weelde. Maar buiten die verenigingen komt hier bijna niemand buiten in Weelde."





Sinds Gabriëls het nieuws van zijn sluiting bekend maakte via Facebook, kreeg hij tal van steunbetuigingen.





"Ik krijg heel veel reacties van mensen dat ze het jammer vinden. Maar in plaats van het jammer te vinden, hadden ze beter af en toe een pint komen drinken. Dan was het misschien wel rendabel geweest."