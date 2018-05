Kruispunt Koning Albertstraat wordt veiliger OOK WEGDEK N12 AANGEPAKT OVER AFSTAND VAN 5 KM JEF VAN NOOTEN

15 mei 2018

03u04 0 Ravels Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt binnenkort de N12 in Weelde en Poppel onder handen. Daarbij wordt ook het gevaarlijke kruispunt met de Koning Albertstraat veiliger gemaakt met middeneilandjes en door het fietspad te verplaatsen.

Vanaf 7 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Steenweg Weelde in Poppel (Ravels) en Prinsenlaan in Weelde (Ravels). Het wegdek wordt er vernieuwd over een afstand van 5 kilometer. "Dit moet het rijcomfort en de veiligheid van automobilisten ten goede komen", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.





Het AWV maakt van de gelegenheid gebruik om ook op het kruispunt met de Weeldestraat en Koning Albertstraat de veiligheid te verhogen. "Er komen middeneilandjes op de Weeldestraat en de Koning Albertstraat zodat fietsers veiliger kunnen oversteken", aldus nog Schoenmaekers.





Fietsers beter zichtbaar

"De aansluiting van de zijstraat op de Weeldestraat zal smaller gemaakt worden om het aankomend verkeer meer zichtbaarheid te geven. Verder zal ook het fietspad dat de Koning Albertstraat kruist naar achteren geplaatst en gemarkeerd worden, zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer."





Om de hinder te beperken, worden de werken in drie fases uitgevoerd. Aan het kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat (fase 1) wordt van 7 juni tot 1 juli gewerkt. Tijdens deze fase blijft doorgaand verkeer over de N12 in beide richtingen steeds mogelijk, weliswaar beurtelings met tijdelijke verkeerslichten. De Koning Albertstraat wordt vanaf de N12 wel afgesloten voor het verkeer.





De tweede en derde fase zijn de asfalteringswerken op de N12. Die werken worden in de weekends van 23-24 juni (van Noord-Heikant tot Steenweg Weelde) en 30 juni-1 juli (Gemeentelaan tot Noord-Heikant) uitgevoerd.





N12 volledig afgesloten

"Gedurende deze weekends is de verkeershinder het grootst, de N12 wordt dan telkens volledig afgesloten van vrijdag- tot zondagavond. Doorgaand verkeer over langere afstand richting Nederland wordt omgeleid via de ring van Turnhout, de N119 naar Baarle-Hertog, en de Pastorijstraat/Steenweg Baarle. Verkeer uit Nederland volgt de omleiding in tegenovergestelde richting", verduidelijkt Schoenmaekers. "Fietsers en voetgangers kunnen zowel tijdens de werken aan het kruispunt als tijdens de asfaltering steeds doorrijden."





Nachtelijke lawaaihinder

Niet alleen het verkeer zal hinder ondervinden, ook de buurtbewoners. Om de werken zo snel mogelijk uit te voeren, zal er tijdens de twee asfalteringsweekends continu doorgewerkt worden, ook 's nachts. "Bewoners houden dus best rekening met geluidshinder. Bovendien wordt de werfzone afgesloten voor gemotoriseerd verkeer."