Kort na bevalling werd bij Joyce (31) kanker vastgesteld: "Ilias is de reden waarom ik blijf vechten" Jef Van Nooten

22 december 2018

2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen.

Ravels Joyce Moralis uit Ravels heeft slechts één wens voor 2019: dat er een behandeling gevonden wordt die haar kanker kan genezen. Zowel een chemokuur als een experimentele behandeling sloegen de voorbije maanden niet aan. “Ik trek me op aan mijn zoontje. Ilias is de reden waarom ik blijf vechten”, getuigt een moedige Joyce.

Het verhaal van Joyce Moralis uit Ravels kwam in mei van dit jaar in het nieuws. Eind juni organiseerden vrienden een benefiet om geld in te zamelen. Om dezelfde reden was er ook al een crowdfunding opgestart. Daarmee wilden de vrienden Joyce een hart onder de riem steken. Ze was op 23 september vorig jaar bevallen van haar zoontje Ilias, maar Joyce belandde al snel van de hemel in de hel. "Vlak na de geboorte had ik een bloeding aan mijn lever. Nadien is gebleken dat die bloeding veroorzaakt werd door een gezwel aan mijn lever."

