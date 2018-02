Kookcafé voor kankerpatiënten 28 februari 2018

02u36 0

Het Welzijns- en Gezondheidsoverleg organiseert binnenkort een kookcafé voor (ex-) kankerpatiënten én hun naasten. Het kookcafé vindt plaats in het CADO in de Weeldestraat in Weelde.





Voeding speelt een belangrijke rol bij kankerpatiënten, zowel tijdens hun ziekte, als tijdens hun herstel achteraf. "Elk lichaam reageert anders op kanker en op voeding. Sommige patiënten krijgen te maken met gewichtsverlies, terwijl andere net kampen met overgewicht", klinkt het bij de initiatiefnemers. "Ook kauw- en slikklachten kunnen optreden, net als smaak- en reukveranderingen. Het is daarbij belangrijk om de juiste voeding te gebruiken en deze voeding op de goede manier te bereiden." Het kookcafé wordt begeleid door Janny van de Laar, inwoonster van Poppel en medewerkster van het Oncologisch Centrum in het ziekenhuis van Tilburg en Anke van den Brand, diëtiste uit Ravels-Eel. De avond start met een uiteenzetting door Anke van den Brand, waarna er samen met een kok uit het ziekenhuis een driegangenmenu gekookt wordt en er samen lekker getafeld wordt. Het kookcafé zal doorgaan op zaterdag 10 maart 2017 om 16.30 uur in het CADO in Weelde. Elke deelnemer mag een vertrouwenspersoon meebrengen. Deelname is volledig gratis. Inschrijven via katrijn.cypers@ocmwravels.be 014/46.24.03. (JVN)