Katten zijn schietschijf voor dierenbeul VOORAL HUISDIEREN UIT EIKENDREEF ZIJN SLACHTOFFER JEF VAN NOOTEN

20 juni 2018

02u54 0 Ravels Een dierenbeul terroriseert de buurt van de Eikendreef in Ravels. De rosse kater Max kwam bloedend thuis nadat een kogeltje in zijn rug werd geschoten. Eerder kreeg Tommy, een zwarte kat van hetzelfde gezin, al een kogel net onder zijn oog.

Twee katten heeft het gezin uit de Eikendreef in Ravels: Max en Tommy. Maar hoewel de katers nog geen drie jaar oud zijn, moest het gezin al vijf keer met hen naar de dierenarts omdat ze beschoten werden met een luchtbuks. Dit keer was de rosse kater Max het slachtoffer.





"Hij kwam het huis in gespurt en kroop meteen onder een kast. Pas enkele uren later kwam hij terug tevoorschijn. Toen mijn dochter hem aaide, had ze bloed aan haar hand. We vonden een kogelgaatje in zijn rug", vertelt Christel.





Kogeltje onder oog

Het gezin trok met Max naar de dierenarts. Daar zijn ze intussen vaste klant. Vorig jaar kreeg Tommy een kogeltje net onder zijn oog.





Eerder kreeg hij ook al een kogel in zijn schoudergewricht waardoor hij een hele tijd mank liep, in de zij en een schampschot in zijn nek. "Ook dit keer zijn we naar de dierenarts geweest om het kogeltje eruit te halen, maar het zat te diep. De dierenarts durfde niet dieper peuteren." De baasjes van Max en Tommy zijn overtuigd dat de schutter bewust richt, en dat het geen verdwaalde kogeltjes zijn die hen toevallig raken. "Mogelijk kan de dader niet verdragen dat de katten in zijn tuin komen. Het moet iemand uit de onmiddellijk buurt zijn. Onze katten zijn elke avond terug thuis. Ze gaan hooguit een paar straten ver."





Niet alleen Max en Tommy werden het slachtoffer van de dierenbeul. Ook de vroegere, oudere poes van het gezin kwam regelmatig thuis met een kogelgaatje. "En ook andere gezinnen zijn het slachtoffer. Toen Tommy vorig jaar het kogeltje onder zijn oog kreeg, plaatsten we dat op Facebook. Toen bleek dat er iemand in de straat al vier poezen kwijt was. Het kan niet dat die allemaal zijn overreden. Wellicht zijn er een paar van doodgeschoten. Zelfs al is het maar een luchtbuks, als een kat zo'n kogeltje in de hersenen krijgt, is ze dood." Het gezin vreest dat vroeg of laat een kogeltje van de dierenbeul zal verdwalen en menselijke slachtoffers maakt. "We hebben heel veel kinderen in de buurt wonen. En een straat verderop zit ook een crèche. Die kindjes gaan vaak buiten wandelen in een kar. Wat als zo'n kogeltje eens verdwaalt? Dat kan levensgevaarlijk zijn."





Max krijgt pijnstillers en moet enkele dagen binnen blijven om zeker te zijn dat de wonde niet infecteert.





Het gezin diende (opnieuw) een klacht in bij de politie. Die stelde een proces-verbaal op tegen onbekenden.