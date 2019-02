Katjes in afgesloten doos neergezet voor dierenasiel Kristof Baelus

04 februari 2019

17u44 0 Ravels Bij dierenasiel Veeweyde in Ravels kwamen ze tot een nare ontdekking. ‘s Morgens stond er voor hun poort een afgesloten doorsmet twee jonge katjes van ongeveer vijf maanden. Gelukkig liep alles uiteindelijk goed af voor deze dieren.

“Gelukkig zien we het steeds minder, maar elke keer is een keer teveel”, klinkt het in het dierenasiel. “De kleine katjes hebben een hele nacht in de koude in een afgesloten door voor onze poort gestaan. Mensen brengen de dieren beter binnen tijdens onze openingsuren zodat wij er meteen goed voor kunnen zorgen.”

Ondanks alles verkeren de diertjes is goede gezondheid. Als ze bekomen zijn van het gebeuren zullen ze door een dierenarts worden nagekeken en voorzien van een chip. Daarna zal de procedure in gang gezet worden zodat de geadopteerd kunnen worden. Gezien de jonge leeftijd van de diertjes zijn ze nog niet voorzien van een chip en kan het asiel de eigenaar van de diertjes nog niet achterhalen.

De laatste keer dat het asiel voor soortgelijke ontdekking kwam te staan was in 2017 rond de kerstperiode. Toen werden twee jonge pups in een door aangetroffen.