Kapel aan Mierdsedijk opnieuw gewijd na renovatie 28 augustus 2018

02u45 0 Ravels De kapel vlakbij de Sint-Isidorishoeve aan de Mierdsedijk in Poppel (Ravels) is opnieuw ingewijd. Het kapelletje werd de voorbije maanden volledig gerenoveerd door de gemeentediensten.

De kapel 'Onze-Lieve-Vrouw Middelares' werd in 1930 gebouwd door de Boerenbond. Bijna negentig jaar later had de kapel flink geleden. De Boerenbond vroeg vorig jaar aan de gemeente om het onderhoud voortaan op zich te nemen.





"Nadat de vraag kwam vanuit Boerenbond moesten we niet lang aarzelen, zulke zaken passen in het gemeentelijke erfgoed en belangen ons allen aan", vertelt burgemeester Walter Luyten. "We hebben in overleg met de buurt snel besloten om positief te reageren op de vraag en zijn direct in actie geschoten om de kapel een grondige restauratie te geven. De kapel kreeg een nieuw dak en ook de binnenkant is onder handen genomen zodat het er opnieuw een stuk vriendelijker uitziet dan voorheen, in het mooie wit en blauw. Verder zijn er ook twee nieuwe beelden geplaatst nadat een tijd geleden beelden waren ontvreemd uit de kapel."





Ontmoetingsplaats

Enkele tientallen mensen woonden de herinwijding bij. Na een toespraak door de burgemeester Walter Luyten werd de kapel opnieuw ingezegend door E.H. Herman Janssen.





"De kapel moet een nieuwe ontmoetingsplaats worden voor fietsers en voetgangers die komen genieten van de streek", besluit burgemeester Walter Luyten.





(JVN)