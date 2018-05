Kanker treft Joyce meteen na geboorte Ilias VAN HEMEL NAAR HEL IN WEEK TIJD JEF VAN NOOTEN

31 mei 2018

02u54 0 Ravels Joyce Moralis (31) kon op 23 september haar geluk niet op. Ze beviel van haar zoontje Ilias. Eén week later belandde het gezin van de hemel in de hel. De dokters

ontdekten vijf tumoren op haar lever met uitzaaiingen naar de longen. Gisteren kreeg ze haar eerste chemokuur.





Vrienden van Joyce Moralis uit Ravels organiseren op 23 juni een barbecue-benefiet voor de jonge moeder. Er zijn ook al ontbijtmanden verkocht, een crowdfunding opgestart, en via sociale media worden zelfgemaakte spulletjes verkocht om geld in te zamelen. Iedereen springt mee in de bres om het gezin van Joyce wat financiële ademruimte te geven. Om haar medische behandelingen te kunnen betalen, en zodat haar vriend tijdskrediet kan opnemen wanneer het slechter met haar gaat. "Ik ben ook aan het luisteren voor een second opinion in Nederland. Maar ook dat is niet goedkoop", zegt Joyce.





De vrouw kreeg op 23 juni haar eerste zoontje: Ilias. Een paar dagen later donderde het gezin van de roze wolk. "Kort na de bevalling heb ik een bloeding aan mijn lever gekregen. De dokters zagen al snel dat ik een gezwel aan mijn lever had, maar ze gingen er van uit dat die goedaardig zou zijn", getuigt Joyce.





In januari volgde een operatie en een biopsie. "Toen bleek dat sommige stukken toch kwaadaardig waren. Maar het gezwel was met genoeg marge weg gehaald. Bij de controle drie maanden later bleek dat ik vijf tumoren op mijn lever had, en intussen ook al uitzaaiingen naar de longen."





Eerste chemokuur

Gisteren kreeg ze een eerste chemo in UZA. "Die is er alleen om te zorgen dat de tumoren niet groter worden. Maar de kanker genezen kan deze chemo niet. Het is keihard wat ik nu doormaak. We kunnen alleen maar hopen dat er nog iets uit de bus valt dat me kan genezen.





Joyce kan zich aan één ding optrekken. Sinds enkele weken voelt ze zich minder ziek waardoor ze - voor het eerst - met haar zoontje kan bezig zijn. "De eerste zes maanden na de geboorte heb ik eigenlijk niet voor mijn zoontje kunnen zorgen. Omdat ik te ziek was door de kanker. Het gezwel in mijn lever was 4,8 kilogram", zegt Joyce.





"Sinds twee à drie maanden kan ik wel voor Ilias zorgen. Dat is puur genieten voor mij. Ik moet er van profiteren zolang ik me goed voel. We proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen met het gezin: gaan zwemmen, naar de zee, we hopen naar Disneyland te gaan... We hebben nu een uitvlucht om het niet meer uit te stellen..."





Benefiet

De dokters willen geen uitspraken doen over de levensverwachting voor Joyce. "Ik kan niet anders doen dan hopen. Gelukkig ben ik heel positief ingesteld. Op papier ziet het er heel slecht uit, maar het mentale speelt ook een belangrijke rol. Daarom vind ik die benefiet ook zo leuk. Ik heb iets om naar uit te kijken."





Wie Joyce wil steunen kan terecht op de Facebook-pagina 'Wijvechtenmee'.