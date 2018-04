Jonge cannabisteler riskeert een jaar cel 10 april 2018

Natalie M. stond in de rechtbank van Turnhout terecht voor het houden van een cannabisplantage in Ravels. Ze zou samen met Johannes V. en Robert S. 80 planten gehouden hebben en samen worden ze aangeklaagd voor teelt, verkoop en bezit van de drugs. De politie doorzocht het huis in januari 2016 en trof er de planten aan en een handleiding. Het parket vraagt voor Johannes V. en Robert S. 23 maanden cel en geldboete, voor Natalie M.een jaar cel en geldboete. De advocaat van Natalie sprak nog: "Ze is zo naïef geweest om er niet tegen in te gaan, want ze wist van de plantage. " (MVBO)