Jong CD&V organiseert bingonamiddag voor senioren 18 juli 2018

02u24 0

De jongeren van CD&V in Ravels organiseerden een bingonamiddag in het woonzorgcentrum in Ravels. Op die manier vroegen ze aandacht voor ouderenzorg. Ook bewoners van de serviceflats in Poppel werden naar Ravels vervoerd om deel te nemen.





"We zijn dan wel Jong CD&V, toch doen wij héél graag iets voor de ouderen in onze samenleving. Die ouderen worden in onze maatschappij wel eens over het hoofd gezien", aldus CD&V-voorzitter Nic Andriessen op de bingonamiddag.





(JVN)