Jeugdraad organiseert groepsaankoop voor oordoppen Jef Van Nooten

11 maart 2019

12u49 0 Ravels Jongeren uit Ravels kunnen tegen een voordeeltarief oordoppen kopen. De jeugdraad organiseert een groepsaankoop. “Jongeren uit Ravels kunnen zo op een kwalitatieve en duurzame manier hun gehoor beschermen tijdens fuiven en festivals”, klinkt het.

De groepsaankoop die de jeugdraad van Ravels organiseert in samenwerking met het welzijnsoverleg en het gemeentebestuur is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 25 jaar die in Ravels wonen. “Gehoorschade kan erg vervelend zijn. Daarom is het belangrijk onze oren te beschermen vóór het te laat is. Oordoppen op maat zijn de veiligste manier om dit te doen”, motiveert de jeugdraad.

De oordoppen zijn type MEP 2G met een vlakke muziekfilter. “Dit wilt zeggen dat alle geluidsfrequenties op een gelijk niveau gedempt worden en er geen vervorming is bij het luisteren van muziek. Er is keuze tussen 3 filters, die staan voor de decibels die worden gedempt: 15db, 19db en 22db.”

Van 150 naar 90 euro

De normale kostprijs van deze oordoppen is 150 euro. Via de groepsaankoop betalen jongeren uit Ravels 90 euro. De meeste ziekenfondsen geven bovendien nog een terugbetaling bovenop deze kostprijs.

De oordoppen worden op maat gemaakt. Op vrijdag 29 maart in jeugdhuis De Sjepap en woensdag 10 april in jeugdhuis De Kromme zijn opmeetmomenten voorzien, telkens van 18 uur tot 20 uur.

Meer info opwww.ravels.be