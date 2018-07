Jan Van Hees geeft honderd maal bloed 25 juli 2018

In de grote zaal van De Wouwer werd tijdens de laatste avond van de driemaandelijkse bloedafgifte aan het Rode Kruis donor Jan Van Hees verrast door de verpleegkundigen Kim en Esther voor zijn 100ste bloegift. "Ik had zo'n vermoeden dat ik al zo'n beetje aan de 100 zou zitten," lachte hij toen hij een fles wijn overhandigd kreeg. Jan is al ruim 25 jaar een trouwe bloedgever en vindt het gewoon veel beter om zelf bloed te geven dan het te moeten krijgen. Ook vindt hij dit een regelmatige gezondheidscontrole.





(WTW)