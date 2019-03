Inbrekers leiden bewoonster af Jef Van Nooten

18 maart 2019

17u06

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Singelstraat in Weelde (Ravels). De bewoonster werd even afgeleid door een persoon aan de voordeur. Een kompaan maakte van de gelegenheid gebruik om in te breken in de woning. De daders maakten een portefeuille buit. Vermoedelijk dezelfde dieven brachten ook een bezoek aan een schuur in de nabijgelegen Maatsheikenstraat. Hier maakten ze werkmateriaal buit.